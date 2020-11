Skandalozno ponašanje na infektivnoj: Momak i devojka napali doktorku, razlog će vas razbesneti

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su danas momak i devojka napali lekarku sa Infektivne klinike u Beogradu, a tom prilikom su polomili i vrata ustanove.

- Nisu mogli da čekaju, to je bio razlog. A u klubovima mogu da čekaju, to im nije problem. Nedopustivo je to što su uradili. Lekari se danonoćno bore za živote ljudi - rekao je Lončar. Kako kaže, oni su tom prilikom razvalili vrata. - Da se odreknemo klubova na nekoliko nedelja, šta je to u odnosu na ceo život - dodao je Lončar. U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 13.008 osoba, njih 3.341 bilo je pozitivno, dok je, nažalost, preminulo 19