Oglasio se i doktor Nestorović: Ne očekujem katastrofu…

Vesti online pre 1 sat | TV Prva

Pulmolog Branimir Nestorović rekao je da je važno to što je opao procenat smrtnosti od koronavirusa, u odnosu na početak epidemije.

On je kazao da je iznenađujuće da ima vrlo malo slučajeva gripa ove godine. Kako je naveo, procenat obolevanja od sezonskog gripa opalo je za 96%. – Nekada se grip pretoči u koronavirus, a i ljudi se manje kreću – rekao je dr Nestorović. On je rekao da je dobro to što je opao procenat smrtnosti u odnosu na početak epidemije u celom sevetu. – Ne očekujem katastrofu, teško da može da bude gore nego na početku – naveo je pulmolog. Nestorović je ponovio da deca skoro