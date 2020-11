Zdravstveno stanje patrijarha Irineja dobro

Danas pre 52 minuta | Piše: RTS

Naš patrijarh Irinej je dobro, naveo je za RTS vladika Stefan Šarić, vikarni episkop patrijarha Irineja i starešina Hrama Svetog Save.

„O zdravlju patrijarha brine najbolji tim lekara. On se dobro oseća, ali zbog sigurnosti i odgovornosti za tako važnu ličnost našeg naroda on se nalazi u bolnici do daljeg“, naveo je vladika Šarić. Precizirao je da nema nikakvih loših informacija, da je sve u najboljem redu, ali da patrijarh ostaje u bolnici jer SPC i lekari žele da se ispoštuje procedura da se njegovo zdravstveno stanje prati 14 dana. Ističe da je takva odluka doneta iz bojazni da bi se patrijarh