Pred nama oblačna nedelja

B92 pre 3 sata | Tanjug

U Srbji se danas očekuje uglavnom oblacno i suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -1 do 7 stepeni, najvisa dnevna od 10 do 15. U Beogradu oblacno uz slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najvisa dnevna do 12 stepeni. Sutra ujutro i pre podne po kotlinama i duž rečnih dolina mestimično magla, na severu Vojvodine i u Timockoj krajini oblacno, u ostalim krajevima pretezno suncano i malo toplije. Posle podne i uvece na severu i zapadu, a tokom noci i u ostalim krajevima