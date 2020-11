Dramatične brojke: U Hrvatskoj čak 43 žrtve korone u samo jednom danu; stručnjak upozorava: Među teško obolelima će biti sve više mladih ljudi

Blic pre 35 minuta

U poslednja 24 sata zabeleženo je 2.365 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.929.

Među njima je 1.710 pacijenata na bolničkom lečenju, od toga su na respiratoru 194 pacijenta. Preminule su 43 osobe. To je do sada i bio rekord, postavljen pre dva dana. Od 25. februara, kada je zabeležen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabeleženo 84.209 osoba zaraženih novim korona virusom, od kojih je 1049 preminulo, ukupno se oporavilo 66.231 osoba od toga 2.483 u poslednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 38.824 osobe. Do danas su ukupno