Vladika: Patrijarh dobro, otklonjeni simptomi srčanih tegoba

BEOGRAD - Zdravstveno stanje patrijarha Irineja je dobro jer su nakon terapije otklonjeni svi simptomi srčanih tegoba, izjavio je danas popodne vikarni episkop patrijarha i starešina Hrama Svetog Save, vladika Stefan.

On je za Blic rekao da je danas razgovarao s patrijarhom, da je on bio dobro raspoložen i da se interesovao za redovne aktivnosti u crkvi. "Danas sam imao priliku da razgovaram s našim patrijarhom i da se lično uverim da je njegovo zdravstveno stanje dobro. Po mišljenju lekara, on je na terapiju dobro reagovao pa su srčani simptomi koji su se pojavili otklonjeni. Naš patrijarh je bio danas i vedrog duha i interesovao se za redovne crkvene obaveze, ali i za radove u