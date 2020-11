"Bahatost, vređanje inteligencije...ostavke, odmah"

B92 pre 3 sata | Tanjug

Sarajevo -- Bivši istaknuti clan SDA Aljoša Čampara izjavio je sinoć da je ta stranka doživela istorijski poraz na lokalnim izborima u BiH.

On je pozvao Bakira Izetbegovića i ostale iz rukovodstva da podnesu ostavke. Bahatost, sila i poltronstvo ne mogu proći, kazao je Čampara i naveo da su građani razmišljali svojom glavom. Na izjavu Bakira Izetbegovića da SDA nije poražena na ovom izborima, ona ističe da ne može da veruje da je ovaj to rekao. "SDA nije samo izgubila u Sarajevu, nego u svim velikim centrima. Mislim da je to vređanje inteligencije građana. Prava istina je da je ovo najveći istorijski