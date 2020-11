"Šta je teško protiv Đokovića? Pa, sve je teško"

B92 pre 2 sata | B92

Argentinski teniser Dijego Švarcman kratko je prokomentarisao duel sa Novakom Đokovićem.

Đoković je u prvom kolu grupne faze Završnog turnira pobedio Švarcmana sa 6:3, 6:2. Dijego je na konferenciji za novinare morao da odgovori sa čime u Novakovoj igri mu je bilo najteže da se izbori. "Protiv njega je sve teško. To što on radi kada igra svoj najbolji tenis je da vas konstantno šeta po celom terenu. I to tokom svakog poena u meču", odgovorio je Švarcman i nastavio: "Tako da je veoma teško videti ili znati šta će da uradi. Teško je odigrati dobro tokom