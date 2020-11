Stiže naoblačenje, ponegde moguć i sneg

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i u nižim predelima ponegde biti magla, u Timočkoj Krajini oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro.

U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, osim u Timočkoj Krajini, gde će se oblačnost zadržati veći deo dana, saopšio je Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne i uveče na severozapadu Srbije naoblačenje s kišom, koje će se u toku noći širiti ka centralnim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče u Vojvodini i zapadnoj Srbiji u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 7 C, a najviša od 13 do 19 C, samo u