Korona virus: Od sutra na snazi strože mere u Srbiji, britanski premijer u samoizolaciji

Dok se Srbija sprema za nove mere u borbi protiv korona virusa, koje stupaju na snagu sutra, sve više zemalja Evrope se zatvara, a premijer Velike Britanije Boris Džonson je u samoizolaciji nakon kontakta sa poslanikom koji ima Kovid-19.

U poslednja 24 sata u Srbiji je zabeleženo 3.482 novoobolelih. Preminulo je 20 ljudi, pa je broj umrlih porastao na 1.009.

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je za RTS da je procenat zaraženih učenika na nivou čitave zemlje oko 0,1 odsto, te da škole nisu mesto gde dolazi do transmisije virusa.

„Bitno je da obezbedimo da proces sticanja znanja teče", rekao je Ružić i dodao je da nema razloga za potpuni prelazak na onlajn nastavu.

Dok škole ostaju otvorene, nova ograničenja za rad većine objekata stupaju na snagu sutra - većina će se zatvarati posle 21 sat, osim apoteka, benzinskih pumpi i dostave hrane. Strože mere uvode zemlje širom kontinenta.

U svetu je do sada zaraženo više od 55 miliona ljudi, a preminulo je oko 1,31 milion. Oporavilo se 34,2 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Šta se dešava u Srbiji?

Getty Images Beč je od početka novembra delimično zatvoren - uveden je noćni policijski čas

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je zabeleženo još 3.482 slučaja korona virusa, a preminulo je 20 pacijenata. U poslednja 24 sata testirano je 11.527 ljudi.

Od početka epidemije u Srbiji je zabeleženo ukupno 84.586 slučajeva Kovida-19, a ukupno je preminulo 1009. Hospitalizovana su 3.847 pacijenta, od čega je na respiratorima 164 pacijenta.

Epidemoliška situacija se usložnjava u čitavoj zemlji, nadležni upozoravaju da je „alarmanta" i ističu da je najteže u Beogradu.

Danas je zbog toga održana vanredna sednice Vlade Srbije.

Premijerka Brnabić saopštila je da je doneta odluka da se od utorka ograniči rad većine objekata do 21 čas.

„Prihvatila savet stručnog dela Kriznog štaba da uvedemo još restriktivnije mere, kako bismo zaustavili širenje korona virusa, Vlada je donela odluku da u ovom trenutku ograničimo rad pre svega ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica, tržnih centara, svega osim apoteka, dostave hrane i pumpi", rekla je premijerka i apelovala na građane da poštuju mere i nose maske.

Škole za sada ostaju otvorene, dodala je Brnabić, i objasnila da trenutno u osnovnim školama ima 39 kovid pozitivnih učenika, od čega je u Beogradu 20.

U Beogradu se tri puta više ljudi prima na bolničko lečenje, nego što se otpušta iz kovid bolnica, a ljudi iz Beograda smeštaju se u bolnice u Mladenovcu, Pančevu, Požarevcu, Smederevu, prenosi RTS.

Na konferenciji za medije obratio se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar koji se zahvalio medicinskim radnicima i pohvalio njihove napore u borbi protiv epidemije.

Ipak, Lončar je upozorio i da se bolnice popune, zbog čega su u Beogradu svi raspoloživi kapaciteti prebačeni u kovid sistem, a narednih dana u taj režim prelaze i banje Selterss i Koviljača. U kovid sistemu će se prvi put naći i deo bolnice Sveti Sava, rekao je ministar.

U Beogradu će biti obezbeđeno još 500 mesta za kovid pacijente tokom vikenda, a u kovid sistem ulaze Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju.

Apeli za poštovanje mera, čini se, nisu urodili plodom, pa je poštrena i kaznena politika i povećan broj inspektora koji će proveravati da li se poštuju.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za televiziju Pink da se kontrola ugostiteljskih objekata nastavlja, kako bi se stalo na put nesavesnim ugostiteljima, koji su u manjini, u borbi protiv širenja korone. Vesić je za najavio da će se od sutra pojačati i kontrola nošenja maski u javnom prevozu.

Vanredna situacija proglašena u još jednoj opštini u Srbiji - Inđiji. Donete su nove mere - dozvoljeno jee sedenje najviše dve osobe za jednim stolom u ugostiteljskim objektima, obavezno je nošenje maske u bilo kojoj vrsti zatvorenog prostora, pogotovo gde postoji veća cirkulacija ljudi, rad ugostiteljskih objekata se ograničava do 21 sat.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će država pre kraja ove godine nabaviti prve količine vakcina protiv korona virusa preko kovaks sitema, a da će to najverovatnije biti Fajzer vakcine.

Imunolog Janković je izjavio da i kada vakcina stigne, to neće umanjiti značaj preventivnih mera.

„Ovaj virus se pobeđuje tako što mu ne damo da zarazi veliki broj ljudi, idealno nikoga - to je naše najjače oruđe. Nažalost, to nam je i slaba tačka, jer da bismo to uspeli moramo tako da radimo svi", poručuje Janković.

„Sledeće godine se vraćamo normalnom životu", kaže pronalazač Fajzerove vakcine

Ugur Sahin, jedan od pronalazača vakcine protiv korona virusa i osnivača kompanije Biontek, veruje da će vakcina tokom leta stabilizovati situaciju i da bi to trebalo da obezbedi povratak normalnom životu.

„Uveren sam da ćemo se sledeće zime vratiti normalnom životu", kaže on.

Ali ova zima će biti teška, dodaje, jer vakcina neće moći tako brzo da smanji broj zaraženih.

Kompanije Biontek i Fajzer su prošle nedelje saopštile da preliminarni rezultati ispitivanja vakcine pokazuju da bi kod 90 odsto ljudi sprečila bolest Kovid-19. Oko 43.000 ljudi je učestvovalo u ispitivanjima.

Vakcina se prima u dva dela, u razmaku od tri nedelje.

Sahin je u intervjuu za BBC izrazio uverenost da će vakcinacija smanjiti prenošenje virusa i zaustaviti razvoj simptoma kod zaraženih.

„Siguran sam da će prenošenje virusa biti smanjeno ako ne za 90, onda barem za 50 odsto, ali nemojmo prevideti da bi to svakako smanjilo razmere pandemije", dodaje.

Na pitanje da li je vakcinacija kod starijih efikasna koliko i kod mladih, Sahin kaže imati više informacija o tome u sledeće tri nedelje.

Vakcina koju je osmislio profesor Sahin jedna je od 11 vakcina u finalnoj fazi kliničkih ispitivanja.

Ukratko iz sveta:

Sve više zemalja u Evropi uvodi stroge mere zatvaranja.

Austrija od utorka potpuno zatvorena na dve nedelje

od utorka potpuno zatvorena na dve nedelje Britanski premijer Boris Džonson u samoizolaciji posle sastanka sa poslanikom koji je kasnije testiran pozitivno na korona virus

premijer Boris Džonson u samoizolaciji posle sastanka sa poslanikom koji je kasnije testiran pozitivno na korona virus U kovid bolnici u Rumuniji izbio požar - najmanje 10 pacijenata poginulo

izbio požar - najmanje 10 pacijenata poginulo Sa više od 40.000 novih slučajeva Italija uvodi strože mere - zemlja je podeljena na zelenu, narandžastu i crvenu zonu.

uvodi strože mere - zemlja je podeljena na zelenu, narandžastu i crvenu zonu. U Americi prijavljeno 153.496 novozaraženih korona virusom u poslednja 24 sata - novi crni rekord

prijavljeno 153.496 novozaraženih korona virusom u poslednja 24 sata - novi crni rekord Ministarstvo zdravlja Brazilu saopštilo je da se testiranje vakcine iz Kine može nastaviti, pošto je prekinuti zbog nekoliko „slučajeva koji su loše reagovali"

saopštilo je da se testiranje vakcine iz Kine može nastaviti, pošto je prekinuti zbog nekoliko „slučajeva koji su loše reagovali" Švedska vlada koja je prvobitno imala relativno opušten pristup prema restriktivnim merama, objavila je plan po kome je zabranjeno točenje alkohola posle 22 sata

vlada koja je prvobitno imala relativno opušten pristup prema restriktivnim merama, objavila je plan po kome je zabranjeno točenje alkohola posle 22 sata U svetu je korona virusom zaraženo 53 miliona ljudi, a preminulo je 1,31 milion, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Kakva je situacija u regionu?

Zemlje u regionu beleže svakodnevni rast broja zaraženih:

Hrvatska - 84.206 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 1.049 ljudi, a oporavilo se 66.231.

Bosna i Hercegovina - 71.956 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 1.898 ljudi, a oporavilo se 35.606.

Slovenija - 55.042 potvrđenih slučajeva

Ukupno je do sada preminulo 797 ljudi, a aktivno je 19.381 slučajeva.

U Sloveniji je od petka na snazi većina pooštrenih epidemioloških mera koje će važiti dve nedelje.

Od petka je zabranjeno svako okupljanje ljudi izvan porodičnog kruga, a od ponedeljka se zaustavlja sav javni saobraćaj, osim taksija. Zatvaraju se svi trgovački centri, a radiće samo prodavnice koje prodaju namirnice i osnovne potrepštine.

Severna Makedonija - 46.062 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.281 ljudi, a oporavilo se 26.981. Aktivno je 17.800 slučajeva.

Kosovo - 27.851 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 798 ljudi.

Crna Gora - 26.686 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 385 ljudi, a oporavilo se 17.150 ljudi.

Crna Gora od nedelje do 1. decembra - uz mogućnost produženja - uvode policijski čas koji će trajati od 21 sat do pet sati ujutro, a predviđena je i zabrana međugradskog saobraćaja vikendom.

Radno vreme trgovina i ugostiteljskih objekata biće skraćeno do 20 časova, a zabranjena sva okupljanja, kao i posete domaćinstvima.

Nošenje maski biće obavezno i u ugostiteljskim objektima, a kao posebna dodatna mera za ugostitelje biće i postavljanje pleksiglasa između stolova u unutrašnjosti objekata.

Planirano je i imenovanje odgovornog lica u svakom objektu za primenu mera.

Kako je u svetu?

Premijer Velike Britanije Boris Džonson je u samoizolaciji posle sastanka sa narodnim poslanikom koji je potom testiran pozitivno na korona virus.

Džonson je rekao da su ga o tome obavestili iz Nacionalne zdravstvene službe i da sada nema nikakve simptome.

Pre nego što je Džonsonu rečeno da se samoizoluje, planirano je „važno obraćanje", kako su najavili iz njegovog kabineta. Premijer je trebalo da se obrati povodom korona virusa i merama u Velikoj Britaniji narednih nedelja.

Brojke rastu širom sveta, dok u brojnim evropskim zemljama na snagu stupaju nove mere zabrana.

Austrija prelazi iz noćnog policijskog časa i delimičnog zatvaranja u potpuni karantin na državnom nivou, koji će trajati najmanje dve nedelje.

Kancelar Sebastijan Kurs je apelovao na Austrijance da se ne okupljaju i ne viđaju sa ljudima izvan domaćinstva, kako bi pokušali da zaustave nagli rast u broju Kovid slučajeva.

Najavio je da će škole biti zatvorene i da će se nastava odvijati od kuće kada nove mere stupe na snagu u utorak.

U Austriji je u petak zabeležen rekordan broj od 9.586 novih slučajeva - što je devet puta više nego tokom prethodnog pika ranije ove godine.

Od početka pandemije registrovano je više od 190 hiljada slučajeva, a preminuo je 1.661 pacijent.

Nove mere zatvaranja - tokom kojih će biti zatvorene sve radnje koje nisu neophodne, poput frizerskih salona - važiće do šestog decembra. Ljudima je savetovano da rade od kuće gde god je to moguće.

U Italiji za veći deo zemlje važe mere zatvaranja, ali ima zahteva da se uvedu strožije mere jer broj zaraženih i dalje raste.

Ministar za regionalne poslove Frančesko Bočija rekao je da ljudi treba da slave Božić samo sa članovima uže porodice.

Na snazi je policijski čas u celoj državi - od 10 uveče do 5 ujutru. Okupljanja i proslave su zabranjene, a maske obavezne svuda, osim kod kuće.

Zemlja je sada podeljena na zone - zelenu, narandžastu i crvenu - različite mere važe u različitim zonama, u zavisnosti od toga koliki je stepen rizika od zaražavanja.

u Rumuniji je izbio požar u kovid bolnici u severoistočnom gradu Pjatra Njamc - kada je stradalo najmanje 10 pacijenata. Nadležni veruju da se plamen proširio zahvaljujući kiseoniku koji pacijenti koriste.

U toj zemlji je registrovano 350.000 slučajeva korona virusa od početka epidemije. Preminulo je 8.813 ljudi.

U petak je zabeležen najveći dnevni broj novoobolelih - 9.489, umrlo je 174 ljudi, a 1.149 je na intenzivnoj nezi.

U Americi broj zaraženih korona virusom i dalje raste - u četvrtak je zabeležen rekordni broj od 153.496 novozaraženih.

Vlasti Njujorka uvode nove restriktivne mere kako bi se suzbilo širenje korona virusa - barovi, restorani i teretane biće zatvorene do 22 sata, a zabranjeno je i okupljanje više od 10 osoba.

Gradonačelnik Bil de Blazio upozorio je da je ovo „poslednja šansa" da se spreči početak drugog talasa.

Zvaničnici brojnih evropskih zemalja upozorili su da je prerano za planiranje božićnih putovanja, jer broj zaraženih i dalje raste širom kontinenta.

Šest nedelja do sezone božićnih praznika, mere zaključavanja i druga ograničenja na snazi su u nekoliko zemalja.

Španija: Vanredno stanje

U Španiji je na snazi policijski čas i vanredno stanje do maja 2021. godine.

Između 11 uveče i 6 ujutru svi moraju biti kod kuće - mogu da izlaze samo oni koji u to vreme idu da rade, kupuju lekove ili se brinu o starijima i deci.

Regionalne vlasti mogu da vreme policijskog časa, a mogu i da zabrane putovanja izvan lokalnih granica.

Okupljanja su ograničena na šestoro ljudi, dok svako stariji od šest godina mora da nosi masku u javnom prevozu i zatvorenim javnim prostorima.

Od 23. novembra, svako ko putuje u Španiju mora da ima negativan test na korona virus ne stariji od 72 sata.

Belgija: Božićni vašari zabranjeni

Sve radnje koje nisu neophodne biće zatvorene do sredine decembra. Ostale prodavnice se moraju zatvoriti do 10, a prodaja alkohola je zabranjena posle 8 časova.

Svi barovi, kafići, restorani će biti zatvoreni, ali mogu ponuditi dostavu hrane do 10 časova. Restorani i barovi u hotelima mogu samo da dostavljaju narudžbine u sobu.

Maske su obavezne svuda, a okupljanje je ograničeno na četvoro ljudi.

Sportske i kulturne ustanove su zatvorene. Božićni vašari, zimska sela i drugi javni događaji poput festivala nisu dozvoljeni.

U Švedskoj je ljudima rečeno da se pripreme za moguća ograničenja putovanja tokom sezone praznika.

Istaknuti državni epidemiolog Anders Tegnel poručio je Šveđanima da se pripreme za mogućnost ograničenog putovanja između različitih područja tokom božićnog perioda kako regionalne zdravstvene službe ne bi bile preopterećene.

Tegnel je dodao da „velika većina" novih slučajeva Kovida-19 trenutno dolazi sa privatnih zabava. Rekao je da se nada da zabrana služenja alkohola u pabovima i barovima nakon 22 časa, koja treba da počne narednog vikenda, neće dovesti do porasta privatnih okupljanja.

U četvrtak su vlasti zabeležile 40 novih smrtnih slučajeva, što je najveći dnevni broj umrlih u ovoj zemlji u poslednjih pet meseci.

Portugal je značajno proširio broj mesta za koja važi noćni policijski čas. Od ponedeljka će tri četvrtine zemlje biti pod najstrožim ograničenjima.

U međuvremenu su irske i francuske vlasti rekle da je prerano reći da li ljudi mogu da računaju na putovanja.

Francuska: Potpuno zatvaranje - drugi put

Francuski premijer Žan Kastes je rekao da neće biti ublažavanja mera zaključavanja najmanje dve nedelje.

Ljudi u Francuskoj mogu da napuste domove da bi išli na posao samo ako ne mogu da rade od kuće, da kupuju osnovne namirnice, potraže medicinsku pomoć ili da vežbaju jedan sat dnevno. Sve ostale prodavnice, restorani i barovi su zatvoreni, ali škole i vrtići ostaju otvoreni.

Kastes je dodao da će nekim radnjama biti dozvoljeno da se otvore od 1. decembra, u zavisnosti od broja novih slučajeva. Zabranjena su sva okupljanja.

Francuska se suočava sa naglim porastom broja zaraženih, a u četvrtak je zabeležen rekordni broj od 32.638 hospitalizovanih - gotovo 350 više od vrhunca postignutog u aprilu.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je smešten u kovid bolnicu, u kojoj ima posebnu kancelariju i tamo drži onlajn sastanke.

PA Media Redovi za testiranje u Liverpulu

U Češkoj su na snazi mere koje podrazumevaju da su škole i prodavnice zatvorene do 20. novembra, a ljudi mogu da izađu iz kuća samo iz opravdanih razloga.

Prva dva razreda osnovne škole će početi nastavu 18. novembra, ali svi učenici će morati da nose maske sve vreme, čak i tokom časova.

U Rusiji je u poslednja 24 sata potvrđeno novih 21.983 slučajeva korona virusa, što je najveći broj novoobolelih u jednom danu od početka pandemije, prenosi RTS.

U istom periodu od posledica virusa preminulo je 411 osoba, što je već treći uzastopni dan da je broj preminulih veći od 400.

Najveći broj obolelih i preminulih je u Moskvi i Sankt Peteburgu.

Trenutno u Rusiji je aktivno 441.205 slučajeva. Od marta, kada je izbila pandemija korona virusa, u Rusiji je obolelo 1.880.551, a preminulo 32.443 osoba.

U Nemačkoj je registrovan najveći broj novozaraženih koron avirusom u jednom danu, njih 23.542, pokazuju novi podaci nemačkog Instituta Robert Koh, prenosi N1.

Kancelarka Angela Merkel će u ponedeljak razgovarati sa guvernerima saveznih država o novim merama.

Nemačka je 2. novembra započela delimično zatvaranje koje će trajati četiri nedelje, a cilj je ublažavanje naglog porasta broja novih infekcija.

U Grčkoj je stupio na snagu policijski čas, koji važi svakog dana od 21 sat do pet sati ujutru.

Oni koji budu želeli da izađu iz kuće moraće da pošalju SMS poruku i tako dobiju dozvolu.

Da biste putovali u Grčku, biće vam potreban negativan test.

Tokom tog perioda građanima je dozvoljeno da izlaze samo ako moraju da rade, iz hitnih zdravstvenih razloga ili radi šetnje pasa, prenosi RTS.

U Grčkoj je trenutno na snazi i mera zaključavanja koji će važiti do 30. novembra, odnosno niko ne može da ulazi ili izlazi iz zemlje osim ako nema posebnu dozvolu.

