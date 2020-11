Donald Tramp poručio: Američki Ustav nikada ranije nije bio tako ozbiljno prekršen kao na ovim izborima

Kurir pre 1 sat

Američki Ustav nikada ranije nije bio tako ozbiljno prekršen kao na ovim predsedničkim izborima, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

"Zašto mediji koji plasiraju lažne vesti neprekidno pretpostavljaju da će se demokratski kandidat Džo Bajden popeti na mesto predsednika, čak ni ne dozvoljavajući našoj strani da pokaže koliko je naš ustav kršen na izborima 2020", napisao je Tramp na Tviteru. On je u seriji tvitova napisao da je veliki broj posmatrača izbačen iz prostorija za glasanje u mnogim državama, kao i da su demokrate preinačile milione glasačkih listića u svoju korist.