Počinje večeras u 21 h VIDEO

B92 pre 32 minuta | Tanjug

Beograd -- Večeras u 21 čas počinje primena novih mera u suzbijanju širenja koronavirusa.

Od 21 čas do 5 ujutru zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, kafića, noćnih klubova, restorana, ali i tržnih centara i prodavnica. Od te mere izuzete su apoteke, dostava hrane, benzinske pumpe za točenje goriva i privreda koja radi treću smenu. Mere će važiti 15 dana, do 1. decembra, kada će vlada ponovo odlučivati o njima. "Mere će trajati 15 dana, kada će vlada odlučiti da li treba dodatno da se pooštravaju ili produžavaju. Ali, nadam se da to neće biti