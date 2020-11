Danas umereno do potpuno oblačno, do 13 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, u većini krajeva mestimično sa kišom.

Samo će se na istoku i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme. Kiša mestimično i u ovim krajevima očekuje se uveče i tokom noći, kada će na severozapadu doći do prestanka padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 9 na severu do 13 na jugoistoku. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 8, najviša