Vulin: Nešto više policije na ulicama zbog novih mera

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da će policija večeras, kada stupaju na snagu nove mere za suzbijanje korona virusa, biti na ulicama u nešto većem broju i bliže prostorima gde eventualno može da se krši javni red i mir.

"Naravno da ćemo obezbediti sigurnost za svakoga", rekao je Vulin za RTS. On je naveo da će policija biti tu ukoliko se neko suprotstavi komunalnoj miliciji, kao i da će upozoravati nesavesne građane da moraju da poštuju zakon koji je isti za sve. Vulin je rekao da je čelo MUP došao da bi nastavio borbu s kriminalom i da posebno pojača borbu protiv organizovanog kriminala. On je dodao da će fokus da stavi i na ulični kriminal, pedofiliju, džeparoše i sve one koji