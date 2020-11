Otkrivamo zašto Bogdanović "neće" u Milvoki

B92 pre 1 minut | B92

Vest da Bogdan Bogdanović "ne želi" da bude trejdovan u Mivoki Bakse iznenadila je sve ljubitelje košarke.

Prosto je nemoguće zamisliti da srpski košarkaš ne želi da igra u jednoj od najboljih ekipa NBA na čijem je čelu dvostruki MVP Janis Adetokumbo. U čemu je onda problem? Milvoki i Sakramento napravili su veliki propust kada su dogovorili "sign and trade" za Bogdanovića. To znacĚŚi da igracĚŚ potpisĚŚe ugovor sa ekipom cĚŚiji je cĚŚlan, ali odmah bude trejdovan. Ovde je problem sĚŚto Bogdanovic nikako ne mozĚŚe da potpisĚŚe ugovor pre pocĚŚetka "prelaznog roka", a on