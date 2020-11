Danas pretežno sunčano i malo toplije vreme

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, saopštio je RHMZ.

Ujutro ponegde prizemni mraz, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Vetar slab, u košavskom području umeren, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od dva do sedam, najviša od 11 do 14. U Beogradu tokom jutra niska oblačnost ili kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od pet do sedam, najviša oko 14.