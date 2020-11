Kazne zbog nenošenja maski, najčešće u tržnim centrima

Politika pre 51 minuta

Doktor Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, izjavio je večeras da su u poslednja dva dana, od kada se primenjuju nove mere, najviše kažnjavani građani zbog nenošenja zaštitnih maski i to najčešće u tržnim centrima. Istakao je da je izrečena 31 kaznena mera, od toga 18 prekršajnih naloga i to 11 za fizička lica, prenosi Tanjug. On je za RTS rekao da su u poslednja dva dana inspektori u 3.500 nadzora konstatovali oko pet odsto