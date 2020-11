Zvaničnik SZO: Vakcina neće stići na vreme za drugi talas korone

RTV pre 16 minuta | Tanjug

ŽENEVA - Visoki funkcioner Svetske zdravstvene organizacije Majk Rajan, upozorio je da vakcine neće stići na vreme da pobedimo drugi talas pandemije Kovida-19.

Rajan je rekao da vakcine ne treba posmatrati kao magično rešenje i da će zemlje koje se bore sa ponovnim širenjem virusa, još jednom morati same da vode tu bitku. "Mislim da će proći najmanje četiri do šest meseci pre nego što budemo imali značajan nivo vakcinacije bilo gde", rekao je funkcioner SZO. Uprkos obećavajućim najavama o razvoju potencijalnih vakcina, Rajan kaže da one još ne postoje. "Mnoge zemlje prolaze kroz ovaj talas i proći će kroz taj talas bez