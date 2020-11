Koji maler! Luka Jović baš nema sreće, taman je "proigrao" i dao tri gola na dve utakmice, a sada mora na prinudnu pauzu - pozitivan je na korona virus

Blic sport pre 1 sat | Dr. P.

baš nema sreće! Taman što je dao tri gola za reprezentaciju i povratio samopouzdanje opet mora na pauzu i to prinudnu: pozitivan je na korona virus! Real Madrid je potvrdio da je naš reprezentativac pozitivan na Kovid-19 i zato će morati na pauzu, što znači da neće dobiti šansu da dobru formu iz proba da iskoristi u “kraljevskom klubu”. Iako su mnogi očekivali da mu Zinedin Zidan pruži šansu da konačno zaigra kako ume u Realu, to se do daljeg neće dogoditi. U