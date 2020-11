Lacio siguran bez SMS-a VIDEO

B92 pre 1 sat | B92, Beta

Fudbaleri Lacija pobedili su danas na gostujućem terenu ekipu Krotonea sa 2:0, u utakmici osmog kola italijanskog prvenstva.

Prvi gol za Lacio postigao je Ćiro Imobile u 21. minutu, dok je drugi gol na meču postigao Hoakin Korea u 58. minutu. Za ekipu Krotonea do 79. minuta je igrao srpski fudbaler Miloš Vulić. Lacio je pobedom došao do petog mesta na tabeli i do 14 osvojenih bodova, a ekipa Krotonea se nalazi na poslednjem mestu tabele šampionata bez ostvarene pobede, sa dva samo boda. Lacio u sledećem kolu dočekuje Udineze, dok ekipa Krotonea gostuje ekipi Bolonje. Serija A, 8. kolo