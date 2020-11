Korona virus: U Srbiji predlog da objekti rade do 17 časova, zaražen sin Donalda Trampa

BBC News pre 1 sat

Reuters

U Srbiji se očekuje odluka o novim merama, dok stručnjaci pozivaju vernike da budu oprezni na ispraćaju i sahrani patrijarha Irineja, a epidemija nastavlja da uzima maha u svetu.

Prema poslednjim podacima, u poslednja 24 sata zabeleženo još 6.254 slučaja zaraze, a preminulo je 30 ljudi.

Imunolog Srđa Janković rekao je za RTS da je medicinski deo kriznog štaba predložio Vladi da svi objekti - osim prehrambenih radnji, apoteka i pumpi - rade do 17 časova.

„Imamo uveravanja da će mere u potpunosti biti donete kako su predložene", rekao je on.

Sve je više zaraženih u svetu - pozitivan rezultat na testu na korona virus dobio je i sin američkog predsednika, Donald Tramp mlađi.

U svetu je do sada zaraženo više od 57,6 miliona ljudi, a preminulo je oko 1,37 miliona. Oporavilo se oko 37 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Šta se dešava u Srbiji?

Posle upozorenja epidemiologa da se situacija u Srbiji, pogotovo u Beogradu, bliži „katastrofalnoj" zasedao je Krizni štab.

Posle sednice, Lončar je novinarima rekao da će u narednih nekoliko sati medicinski deo Kriznog štaba pismeno obrazložiti svaku predloženu meru, a zatim će se razmotriti šta je od toga zakonski izvodljivo da se sprovede.

„Ljudi iz zakonodavstva će da kažu šta je moguće, a šta ne. Nije u redu da izađemo s merama, pa da neko kaže to nije u skladu sa zakonima i Ustavom Srbije", rekao je Lončar.

Istakao je i da je prekid kontakata jedini lek za smanjenje brojki.

„Od jutros su cela pulmologija i grudna hirurgija KCS prešle u kovid sistem. Niška Banja biće pretvorena u kovid bolnicu", rekao je Lončar.

Pogledajte video: Ovako je ispred kovid ambulanti u Beogradu

Epidemiolog Predrag Kon je rekao za RTS da je medicinski deo Kriznog štaba na današnjoj sednici insistirao da se ne može izaći sa sastanka bez rigoroznih mera. Naveo je da je medicinski deo štaba sastavio predlog i da je on dostavljen Vladi.

Povodom smrti patrijarha Irineja, Kon je rekao da je sahrana u ovom trenutku veliki rizik, i da je njegova dužnost da to kaže.

Apelovao je na sve one koji imaju potrebu da isprate patrijarha da koriste zaštitu koja postiji, da vode računa o distanci i da izbegavaju svaku mogućnost da dođe do zaražavanja. Rekao je da je takav skup epidemiološki neprihvatljiv u ovom trenutku, ali da je to nešto što ne može da se zabrani.

Kon je ranije za RTV izjavio da je epidemiološka situacija kritična, posebno u Beogradu, rekavši da nema više prostora za primanje novih pacijenata, pa se oni prevoze u druga mesta.

„Mi žrtvujemo delove sistema kada otvaramo kovid bolnice, a smanjujemo kapacitete za lečenje ostalih bolesti. Na kraju će da se vidi koje su posledice", rekao je Kon.

Član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, infektolog Mijomir Pelemiš, pozvao je na pooštravanje mera ukoliko narednih dana ne bude poboljšana epidemiološka situacija.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je još 30 ljudi preminulo od posledica infekcije, a ukupan broj preminulih porastao je na 1.140.

U Srbiji je od početka epidemije zabeleženo ukupno 110.351 slučajeva zaraze.

U poslednja 24 sata testiran je 19.301 pacijent. Hospitalizovano je 5.803, a na respiratorima su 192 pacijenta.

Pogledajte video: Sve o prvoj vakcini

U Sokobanji je lokalni štab za vanredne situacije proglasio vanrednu situaciju na teritoriji te opštine zbog širenja epidemije Kovid-19.

Vanredna situacija proglašena je i u Nišu, kao i na teritoriji opštine Šid.

Čitava bolnica u Leskovcu prešla je u kovid sistem, rekao je za RTS direktor bolnice Nebojša Dimitrijević.

U Institutu za ortopediju „Banjica" u prethodnom talasu korona virusa tokom leta bilo je 30 zaraženih radnika, a sada ih je 45.

U valjevskoj bolnici ima još samo 10 slobodnih kiseoničkih mesta.

PA Media

Ukratko iz sveta:

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da ne preporučuje upotrebu leka remdesivir za lečenje zaraženih koronom

saopštila je da ne preporučuje upotrebu leka remdesivir za lečenje zaraženih koronom Patrijarh Grčke pravoslavne crkve Jeronim ima blage simptome korona virusa. Ovaj 82-godišnji crkveni velikodostojnik primljen je u bolnicu u Atini

pravoslavne crkve Jeronim ima blage simptome korona virusa. Ovaj 82-godišnji crkveni velikodostojnik primljen je u bolnicu u Atini U Meksiku je do sada preminulo više od 100.000 ljudi, a registrovano je više od milion obolelih

je do sada preminulo više od 100.000 ljudi, a registrovano je više od milion obolelih Indija je zabeležila više od devet miliona zaraženih

je zabeležila više od devet miliona zaraženih Kovid-19 je bio treći najčešći uzrok smrti u oktobru u Engleskoj i Velsu - posle demencije i bolesti srca

- posle demencije i bolesti srca Tri najveće društvene mreže - Fejsbuk, Tviter i Jutjub - uključuju se u borbu protiv dezinformacija o vakcinama

- uključuju se u borbu protiv dezinformacija o vakcinama U južnom delu Australije ljudi će biti u karantinu koji će trajati šest dana kako bi se zaustavilo širenje epidemije

ljudi će biti u karantinu koji će trajati šest dana kako bi se zaustavilo širenje epidemije Tokio beleži rekordan broj novih slučajeva sa skoro 500 u jednom danu, što je najveći dnevni porast od početka pandemije

beleži rekordan broj novih slučajeva sa skoro 500 u jednom danu, što je najveći dnevni porast od početka pandemije U svetu je do sada zaraženo više od 57,1 milion ljudi, a preminulo je 1,36 miliona. Oporavilo se 36,6 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta

Pogledajte video: Zašto se Kovid-19 tako lako prenosi?

Kakva je situacija u regionu?

Zemlje u regionu beleže svakodnevni rast broja zaraženih:

Hrvatska - 96.837 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 1.257 pacijenata, a oporavilo se 77.387.

Bosna i Hercegovina - 77.994 potvrđena slučaja

Do sada je umrlo 2.209 pacijenata, a oporavilo se 43.916.

Slovenija - 62.580 potvrđenih slučajeva

Ukupno je do sada preminulo 995 ljudi, a opravilo se 40.153.

BBC

Severna Makedonija - 52.449 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.462 ljudi, a oporavilo se 30.952.

Kosovo - 32.877 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 885 ljudi, a oporavilo se 19.772.

Crna Gora - 30.079 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 429 ljudi, a oporavilo se 18.907.

Pogledajte video: Da li mutacije čine korona virus opasnijim?

Kako je u svetu?

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da ne preporučuje upotrebu leka remdesivir, kojim je lečen i američki predsednik Donald Tramp kada je zaražen virusom.

Stručnjaci SZO su saopštili da ne preporučuju da se lek „daje pacijentima primljenim u bolnicu sa simptomima Kovida-19, bez obzira koliko su teško bolesni, jer trenutno nema dokaza da je delotvoran".

Uvođenje obaveznih vakcinacija protiv Kovida-19 samo bi obeshrabrilo ljude da se vakcinišu, rekao je specijalni izaslanik Svetske zdravstvene organizacije za Kovid-19, Dejvid Nabaro.

Ova organizacija je u međuvremenu upozorila i da je pred Evropom suočavanje sa „teških" šest meseci

Meksiko je četvrta zemlja u svetu gde je broj smrtnih slučajeva povezanih sa korona virusom premašio je 100.000.

Od početka pandemije u Meksiku, zemlji od oko 125 miliona njudi, preminulo je 100.104 ljudi, podaci su Džons Hopkins univerziteta, ali zvaničnici navode da bi broj preminulih mogao da bude veći.

Samo su SAD, Brazil i Indija ispred Meksika po broju preminulih.

FONET

Sjedinjene Američke Države su i dalje najteže pogođene na svetu, a stopa infekcije rastu širom zemlje.

Do sada je više od četvrtine miliona Amerikanaca umrlo od Kovida-19. Države uvode nova ograničenja kako bi pokušale da kontrolišu širenje virusa.

Rusija je zabeležila više od dva miliona slučajeva obolelih od Kovida-19, a prvi put od početka pandemije broj novozaraženih u jednom danu premašio je 24.000.

Nisu uvedene mere karantina na nacionalnom nivou, ali su u najugroženijijim područjima, među kojima i u Moskvi, zatvorene srednje škole, kao i barovi i restorani.

U Nemačkoj, gde je bilo i protesta zbog restriktivnih mera, zabeležen je novi rekord u dnevnom broju zaraženih - 23.648 slučajeva.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Od petka će u Škotskoj biti uvedene najrigoroznije mere u cilju sprečavanja širenja epidemije.

Sve radnje koje ne prodaju osnovne životne namirnice biće zatvorene, kao i pabovi, restorani, frizerski saloni, teretane, turističke lokacije. Samo će škole ostati otvorene.

Mere će biti na snazi do 11. decembra.

U Engleskoj, vlada je najavila paket hitne pomoći od 300 miliona funti za sportske klubove koji su pogođeni odsustvom publike zbog korona virusa.

Paket će većinom činiti pozajmice sa niskom kamatnom stopom.

Reuters

Tri najpopularnije društvene mreže u svetu - Fejsbuk, Tviter i Jutjub - uključiće se u borbu protiv dezinformacija o vakcinama.

Ove mreže će udružiti snage sa ljudima koji proveravaju činjenice, vladama i istraživačima kako bi pokušali da pronađu novi način borbe protiv dezinformacija.

Fejsbuk, Tviter i Jutjub uklanjaće dezinformacije o vakcinama protiv korona virusa, uprkos tome što mnogi dovode u pitanje njihovu delotvornost.

Istovremeno, mnoge zemlje se pripremaju za nabavku vakcina protiv korona virusa u pokušaju da okončaju pandemiju.

Nekoliko kompanija do sada je iznelo tvrdnje da su njihove vakcine delotvorne u više od 90 odsto slučajeva.

Nejasno je kako će inicijativa poboljšati borbu protiv lažnih vesti.

BBC

Vlasti u glavnom gradu Švedske - Stokholmu - odlučile su da prvi put za 129 godina zatvore jednu od glavnih atrakcija.

Muzej na otvorenom Skansen, gde se takođe organizuje godišnja božićna pijacu, biće zatvorena od 27. novembra.

Takođe, vlasti u Švedskoj su odlučile i da zabrane barovima i restoranima da toče alkohol posle 22 časa.

Televizijski nastup bivšeg ministra ribarstva Šri Lanke izazvao je popriličnu pomutnju na društvenim mrežama.

U pokušaju da ublaži strah da jedenje morskih plodova može dovesti do zaražavanje korona virusom, Dilip Vedarači je na konferenciji za medije zagrizao sirovu ribu, istovremeno uveravajući gledaoce da je to potpuno sigurno.

„Apelujem na ljude ove zemlje da jedu ovu ribu. Ne bojte se. Nećete se zaraziti", rekao je.

Šri Lanka je nedavno doživela nagli porast slučajeva korona virusa, a kruže glasine da je izvor zaraze glavna riblja pijaca u glavnom gradu Kolombu.

Pijaca je zatvorena, a mnogo ribe je bačeno.

Svetska zdravstvena organizacija izričito ne upozorava da se ne jede sirova riba i meso, ali kaže da „po pravilu treba izbegavati konzumaciju sirovih ili nedovoljno kuvanih životinjskih proizvoda".

Južna Australija uvela je nacionalni karantin, jer je muškarac zaražen korona virusom lagao vlasti u vezi sa povezanošću sa jednom picerijom.

On je policiji rekao da je u piceriju samo svratio da kupi picu, ali se ispostavilo da je on u njoj radio.

Vlasti ističu da bi se karantin izbegao da je taj čovek rekao istinu - da radi u piceriji.

Njegove laži primorali su zdravstvene zvaničnike da pretpostave da je čovek zaražen tokom kratkog izlaganja u piceriji i da zaključe da je taj soj virusa vrlo zarazan.

„Malo je reći da sam besan", rekao je premijer Južne Australije Stiven Maršal.

Pogledajte: Kako Kovid-19 utiče na telo

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.21.2020)