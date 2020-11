Glas Zapadne Srbije pre 20 minuta

U većem delu pretežno oblačno i hladnije, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije u nižim predelima mešovite padavine (kiša i sneg), a na planinama sneg i stvaranje manje povećanje visine snežnog pokrivača. U Vojvodini pretežno sunčano. Vetar umeren do jak, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša od 3 do 7 stepeni. GZS