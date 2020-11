7 Mera na snazi od utorka, ali ovu osmu Krizni štab još razmatra: Evo o čemu je reč, a roditelje zanima najviše

Kurir pre 5 sati

BEOGRAD - Medicinski Krizni štab predložio je da srednje škole pređu na onlajn nastavu, a mediji prenose da bi o tome ministri trebalo da se izjasne u ponedeljak.

Vlada Srbije donela je danas sedam novih mera, ali ne i onu koja se odnosi na nastavu. Jedna od mera koja nije potvrđena od strane Vlade Srbije odnosi se na predlog prelaska na onlajn nastavu, s obzirom na to da je došlo do prenosa virusa iz porodica u škole, što je izjavio epidemiolog Predrag Kon. On je rekao da je predloženo da se pređe na onlajn nastavu, posebno za srednje škole u periodu od nedelju dana. Srednjoškolci već pohađaju nastavu prema kombinovanom