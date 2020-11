Zima dolazi preko noći: Meteorolozi najavili ledena jutra u Srbiji, stiže i kiša praćena snegom

Kurir pre 6 sati

U Srbiji se sutra očekuje suvo i hladno vreme, sa lokalnom pojavom jutarnje magle i slabog mraza, a oblačno i potom tokom dana delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar slab i promenljiv. Najniža temperatura od -4 do dva, a najviša od četiri do devet stepeni. U Beogradu suvo i hladno, pre podne umereno oblačno, a zatim delimično razvedravanje. Vetar slab i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do jedan, a najviša oko