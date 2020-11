Cena Modernine vakcine od 25 do 37 dolara po dozi, zavisno od količine

B92 pre 1 sat | Tanjug

Frankfurt -- Kompanija Moderna prodavaće svoju vakcinu protiv koronavirusa po ceni između 25 i 37 dolara po dozi, zavisno od poručene količine, kaže direktor Stefan Bansel.

"Naša vakcina košta isto kao i vakcina protiv gripa, što je između 10 i 50 dolara", rekao je on za "Velt am zontag". Evropski zvaničnici žele da postignu dogovor sa Modernom o nabavci više miliona doza njene potencijalne vakcine po ceni nižoj od 25 dolara po dozi, prenosi Rojters. "Ništa još nije potpisano, ali smo blizu dogovora sa Evropskom komisijom. Želimo da isporučimo vakcine Evropi i vodimo konstruktivne razgovore", rekao je on dodavši da je samo pitanje