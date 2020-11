Sutra zaseda Krizni štab Beograda; "Tri mere su ključne"

B92 pre 4 sata | B92

Beograd -- Grad Beograd održaće u ponedeljak sednicu Kriznog štaba i na njoj će posebno biti razmatrano pitanje gradskog prevoza, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.

On je kazao da u trenucima najvećeg broja ljudi u prevozu, takozvanim špicevima od 6 do 9 sati ujutru i 15 do 18 sati na ulicama Beograda bude 1.640 gradskih autobusa. "Biće produžen taj način vožnje do 20 sati, upravo zbog novih mera", najavio je on. Radojičić je kazao da će na sednici gradskog Kriznog štaba biti sekretar za javni prevoz, te da gradski prevoz ne može biti zaustvljen. "Moramo uskladiti sprovodljivost mera koje je štab usvojio", kazao je on za RTS.