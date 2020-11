SZO: Evropi preti treći talas 2021. godine

B92 pre 23 minuta | Tanjug

Specijalni savetnik za kovid 19 u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Dejvid Nabiro, upozorio je na treći talas pandemije u Evropi početkom 2021. godine.

On je upozorio na to ukoliko vlade propuste da učine sve šta je neophodno, kao uoči drugog talasa. "Učinjeni su propusti da se dogradi neophodna infrastruktura tokom letnjih meseci, nakon što je prvi talas stavljen pod kontrolu. Sada smo u drugom talasu, a pred vratima nam je i treći talas pandemije", upozorio je Nabaro, prenosi Rojters. On je posebno upozorio da bi sve turističke aktivnosti u Evropi tokom ski sezone trebalo da se obustave. "Kada se stopa