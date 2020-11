RTV pre 5 sati | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje suvo i hladno vreme, s lokalnom pojavom jutarnje magle i slabog mraza, a oblačno i potom tokom dana delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do dva, a najviša od četiri do devet stepeni. U Novom Sadu suvo i hladno, pre podne umereno oblačno, a zatim delimično razvedravanje. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do jedan, a najviša oko sedam stepeni. U ponedeljak ujutro slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a