Holender posle prvenca: Promašen penal moraš da zaboraviš i veruješ da će gol doći

FUDBALER Partizana Filip Holender izjavio je da je srećan zbog postignutog gola u pobedi svog tima protiv Proletera.

Izabranici Aleksandra Stanojevića slavili su u 15. kolu Superlige protiv Proletera sa 1:0, a strelac jedinog gola bio je Holender u 91. minutu igre, nakon sto je prethodno promasio penal u 61. minutu. - Ovo mi je treća utakmica koju počinjem i srećan sam zbog gola koji sam postigao. A penal, to moraš da zaboraviš. To se dešava, ali igrač mora da izdrži do kraja posle toga i mirne glave nastavi da traži rešenje ka golu - rekao je reprezentativac Mađarske i dodao: -