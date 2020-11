Evo kako će GSP funkcionisati; "Nemojte koristiti prevoz ako ne morate"

B92 pre 2 sata | B92, TV Prva, Blic

Beograd -- Beogradski Krizni štab odlučio da se uvedu izmene u gradskom prevozu u Beogradu, a posebno u špicu.

Kako saznaje "Blic", gradski saobraćaj neće biti obustavljen, a produžava se vreme takozvanog špica, kada će biti povećan broj vozila, odlučio je danas beogradski Krizni štab. Kako navodi taj beogradski list, umesto dosadašnjeg špica, koji je trajao od 15 do 17 časova, kada je uključivan maksimalan broj vozila, ubuduće će on biti produžen i trajaće od 15 do 20 časova. Odluke sa sednice Štaba za TV Prva potvrdio je Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada.