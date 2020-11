Korona virus i vakcinacija: I Univerzitet Oksford na putu da razvije delotvornu vakcinu

B92 pre 1 sat | BBC

Dok jedni smatraju da je reč o još jednoj pobedi, drugi su razočarani jer ova vakcina zaostaje za nekim drugim.

Vakcina protiv korona virusa koju je razvio Univerzitet u Oksfordu štiti 70 odsto ljudi koji razviju simptome Kovida-19, pokazalo je veliko ispitivanje. To je doživljeno i kao trijumf, ali i kao razočaranje pošto su neke druge vakcine, poput one koje su razvile kompanije Fazjer/Biontek i Moderne pokazale 95 odsto zaštite. Međutim, za razliku od te dve, oksfordska vakcina je daleko jeftinija i lakša za čuvanje i dopremanje do svih krajeva sveta. Dakle, ako je odobre