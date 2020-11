Od utorka restorani, kafići i tržni centri rade do 18 sati

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: Od utorka, 24. novembra, pa u narednih 10 dana, na snazi će biti nove mere Vlade Srbije, donete radi sprečavanja širenja virusa korona.

Tako će do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata - restorana, kafića, barova, klubova, kao i trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture, te priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, biti ograničeno do 18 sati. Prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti radiće do 21 sat. Apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane, mogu da rade bez