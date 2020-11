Napadnuta Crkva u Kaliforniji: Ima mrtvih i ranjenih (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

DVE osobe su ubijene u napadu koji se odigrao u baptističkoj crkvi u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Prema prvim izveštajima, nekoliko osoba je ranjeno. U pitanju je crkva u mestu San Hoze, a mediji izveštavaju da su žrtve izbodene. #BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020 ​Na mesto napada pristigle su policijske snage. ​Crkva se nalazi u blizini