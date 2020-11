Korona venčanje: Sinagoga u Bruklinu okupila 7.000 ljudi, svi pevaju i igraju, niko ne nosi masku (video)

Blic pre 1 sat

Hasidska sinagoga u Bruklinu bila je domaćin venčanja kojem je prisustvovalo 7.000 ljudi bez maski usred pandemije korona virusa, preneo je Njujork Post.

Na snimcima se može videti krcata sinagoga Satmar koja može da primi 7.000 ljudi, a događaj se odigrao 8. novembra. "Trebalo bi sprovesti istragu o navodima prema kojima je održano tajno venčanje na kojem su hiljade gostiju bile bez maski", rekao je guverner Njujorka Endrju Kuomo, a preneo AP. On je dodao da ukoliko se to zaista desilo, reč je o "ogromnom kršenju zakona". "To što je urađeno je ilegalno. Takođe, radi se o nepoštovanju građana Njujorka", dodao je on.