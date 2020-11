Pucnjava u Rumenki: Muškarac (31) pogođen u nogu, policija traga za napadačem

Blic pre 4 sata | S. B. M.

Tridesetjednogodišnjak iz Novog Sada povređen je danas u pucnjavi u Rumenki.

Kako nezvanično saznaje portal 021.rs, sumnja se da je u njega pucao 23-ogodišnji mladić iz Rumenke, za kojim se traga. On je ispalio jedan hitac i pogodio ga u nogu. Do pucnjave je došlo oko 14 časova, kod kanala. Prema nezvaničnim saznanjima, povređeni mladić je došao da bi se sastao sa mladićem uz Rumenke, a do svađe i pucnjave došlo je zbog njihovih neraščišćenih računa. Obojica su, inače, od ranije poznata policiji.