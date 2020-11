Od 18 sati zatvoreni kafići, restorani, pozorišta, bioskopi…

IndeksOnline pre 47 minuta

BEOGRAD – U Srbiji je večeras počela primena novih mera koje je Vlada uvela u cilju suzbijanju širenja korona virusa.

Do 3. decembra, od 18 sati uveče do pet sati ujutru neće raditi ugostiteljski objekti – restorani, kafići, barovi, klubovi, kao i trgovinski centri, pozorišta, bioskopi i druge ustanova kulture, priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću. Prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti neće raditi od 21 do pet sati. Apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane, mogu da rade bez