Ako ga prepoznajete, javite policiji: Razbojnik u Beogradu nožem napadao ljude i otimao torbe

Mondo pre 1 sat | Tamara Jovanović

Sumnja se da je osumnjičeni počinio više ovakvih krivičnih dela.

Sumnja se da je osumnjičeni počinio više ovakvih krivičnih dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su P. Đ. (2001) zbog sumnje da je tokom novembra na teritoriji Voždovca i Palilule od oštećenih pomoću noža otimao torbice sa novcem i ličnim stvarima. On se sumnjiči da je izvršio krivična dela razbojništvo i razbojnička krađa. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom