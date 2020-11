Suđenje bivšim liderima OVK može da traje do 2030.

Blic pre 49 minuta

Akreditovani advokat Specijalnog suda za zločine tzv.

OVK, Tauljant Hodaj, izjavio je danas da suđenje bivšim liderima tzv. OVK može trajati do 10 godina, odnosno do 2030. godine, prenosi Reporteri. Hodaj je za RTK, govoreći o suđenjima u Hagu, rekao da postupci na tom nivou prosečno traju pet godina. "Ako uzmemo u obzir prošle sudove, prosečno suđenje će biti pet godina, dok za bivše vođe OVK Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija suđenje može trajati do 10 godina, jer je to vrlo ozbiljan slučaj", rekao je Hodaj,