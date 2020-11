Nove mere: Stariji osnovci i srednjoškolci prelaze na onlajn nastavu, vrtići i dalje rade

Danas pre 2 sata | Piše: Danas Online/N1

Raspust za sve đake od 21. decembra do 18. januara Epidemiolog Branislav Tidorović izjavio je nakon sednice Kriznog štaba odluku da od prvog do četvrtog razreda đaci nastave da rade po postojećem sistemu, a od petog do osmog razreda i u srednjim školama predloženo je da se pređe na onlajn nastavu. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 7.579 novozaraženih od korona virusa i 41 preminuli. Ukupno u našoj zemlji do sada je 140.608 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 1.315 smrtnih slučajeva.

Školski raspust počeće 21. decembra i trajaće do 18. januara 2021. godine, a stariji razredi osnovnih i srednje škole trebalo bi da do tada pređu na onlajn nastavu, saopštio je danas epidemiolog Branislav Tiodorović posle sednice Kriznog štaba. On je novinarima rekao da je doneta preporuka da do 21. decembra osnovne škole od prvog do četvrtog razreda nastave da rade kao i do sada, a od petog do osmog razreda da učenici idu na onlajn sistem, koji bi trajao do 21.