Kon: U Beogradu usporavanje virusa, onlajn nastava na 7 dana

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

Član medicinskog dela Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je danas da je u Beogradu dolazi do usporavanja virusa koji se Centralnu i Južnu Istočnu Srbiju pa i na Kosovo.

Za TV Prva on je rekao da je to sada prirodni tok, a da će se rezultati uvođenja oštrijih mera, pošto je prošlo samo nedelju dana, tek videti. Rekao je da je sastanak kriznog štaba koji će biti održan u 13 sati prilika da se donesu odluke koje je medicinski deo tog tela pismeno predložio još 20. novembra. "Ne govorimo o prestanku rada škola, nego svega nedelju dana prelaska na onlajn nastavu, kratkotrajno, ništa drugo", rekao je on. Dodao je da se približava opštem