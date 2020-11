Ujutro magla tokom dana sunčano, do 11 stepeni

RTV pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD - Magla i niska oblačnost u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, danas će se ponegde zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima Srbije biti pretežno sunčano.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, a ujutru je mestimično moguć slab mraz. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša od 4 do 11 stepeni. U Novom Sadu se ujutru u pojedinim delovima grada očekuju slab mraz, magla i niska oblačnost, koja se može zadržati i pre podne. U toku dana razvedravanje, a uveče i noću ponovo stvaranje magle. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 1 stepen, a najviša oko 8 stepeni. Do subote će biti suvo,