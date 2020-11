Kon: Nagli ulazak virusa u škole

B92 pre 43 minuta | Tanjug

Škole su i dalje mesta gde se kontroliše prenošenje virusa, kaže epidemiolog Predrag Kon.

On je dodao da je zbog opšte epidemiološke situacije u zemlji i porasta broja obolelih opravdan prelazak na onlajn nastavu za učenike od petog do osmog razreda i za srednje škole. Kon je za Tanjug rekao da je u beogradskim osnovnim i srednjim školama prošle nedelje registrovano 406 učenika i nastavnika zaraženih koronavirusom. Od 16. do 22. novembra i 134 beogradske škole prijavljeno 406 zaraženih koronavirusom - 312 učenika (140 zaraženih iz osnovnih i 172 iz