Stroge mere u Hrvatskoj, pitanje zašto su crkve otvorene; "Pevanje je problem"

Premijer Hrvatske Andrija Plenković predstavio je nove mere. One stupaju na snagu u subotu i trajaće do 21. decembra.

U toj državi danas je potvrđeno 4.009 novozaraženih, a 51 osoba je preminula što predstavlja najteži dan od početka epidemije. Jedna od mera je da na javnim okupljanjima sme biti do 25 osoba, na privatnim okupljanjima do 10 osoba. Javna okupljanja mogu trajati do 22 sata. Nema svadbi. Na pogrebima 25 osoba.. Na okupljanjima mora biti za svaku osobu četiri metrka kvadratna površine. Prostori za okupljanja se moraju dezinfikovati. Javni prevoz - popunjenost sme biti