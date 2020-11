Majić: Sudije u vrtlogu straha, Komnen Nikolić: Tabloidi zaduženi za naručene napade

Beta pre 23 minuta

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić izjavio je da sada vidimo da političari na čelu države "vrše pritisak na sudstvo na ogoljeniji način", navodeći da je "dug period jedne političke opcije na vlasti doveo je do toga da se njeni predstavnici osećaju sve komotnije da rade takve stvari", kao i da su sudije u "vrtlogu straha".

"Pokazano je da izvršna vlast nema nameru da popusti kontrolu nad pravosuđem. Ona samo menja pristup i nalazi nove načine pritiska" rekao je Majić za novi broj nedeljnika NIN, komentarišući izbore za Visoki savet sudstva (VSS).

Na pitanje u kakvoj se atmosferi održavaju izbori za VSS on je podsetio da na "vapaj iz Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca kako je vršio pritiske tadašnji sekretar pravde (Radomir Ilić) prilikom izbora za Državno veće tužilaca (DVT ), dodajući: "Većina ranijih izbora odvijala se slično, ali sada smo to imali neskriveno".

On je naveo da da smo "mi zaplašeno društvo, da li će se ekonomski odraziti na porodicu, da li će biti posla..."

"To je stvar koja ne zaobilazi ni sudije. I oni su ubačeni u taj vrtlog straha. Nekada je to spremnost da se pokaže saradnja, nekada da se napreduje, da napreduju sin ili ćerka, a nekada samo da vas ostave na miru. Zaista je nerazumljivo da sa jedne strane moje kolege donose odluke kojima fundamentalno menjaju živote, a sa druge, pristaju da na mig glasaju za osobe koje ne poznaju i da ne podrže kandidate sa kojima piju kafu, razgovaraju i dele slične stavove", naveo je Majić.

On je istakao da je "to naša surova stvarnost", ali i da je "to otišlo i korak dalje".

"Svedoci smo da imamo gongo organizacije u kojima su, nažalost, neke mlade sudije i tužioci od kojih očekujemo da budu nosioci promena. Međutim, oni su udarni kandidati vlasti i rade nešto veoma nečasno zarad malo vlasti i moći", rekao je Majić.

Predsednica Udružena tužilaca i zamenika tužilaca Lidija Komnen Nikolić je izjavila, govoreći o izborima za DVT, da je to udruženje obavestilo Izbornu komisiju o pritiscima koji se vrše na kolege.

"Od nas je traženo da dostavimo dokaze. Odbili smo to da uradimo, svesni da u sadašnjem sistemu kolege nemaju efikasan mehanizam zaštite. Povereniku za samostalnost je istekao mandat. Pored toga, sam zakonodavni okvir pruža niz mogućnosti javnim tužiocima da zagorčaju život zamenicima", rekla je Komnen Nikolić, za NIN.

Ona je navela da je "pored pritiska za koga treba da se glasa, izvršen i pritisak u pogledu broja kandidata", dodajući: "Onemogućena je takozvana disperzija glasova. Tek nakon upućenog obaveštenja Izbornoj komisiji i izostanka reakcije, obratili smo se javnosti".

Na pitanje kakvi su sve pritisci na tužilaštvo kada nisu izbori za DVT i kako se manifestuju, ona je rekla da su "pritisci počeli da se manifestuju na različite načine".

"Struka godinama ističe da političari više ne zovu telefonom. I to se zaista nije dešavalo. Mediji su preuzeli ulogu telefonske centrale. Tabloidi su zaduženi za naručene napade na svakoga ko nije po volji. Društvene mreže su postale novi mehanizam posrednog pritiska", rekla je Komnen Nikollić

Kako je navela, "najbitnije, nema potrebe da vas zovu telefonom, izbor starešina tužilaštava zavisi od političke većine". "

"Zato je za ove izbore bilo neobično da predstavnik izvršne vlasti obilazi tužilaštva i govori za koga treba da se glasa. Preduzeto je sve da se ne desi rezultat izbora za DVT iz 2016, kada su prošla četiri kandidata strukovnog udruženja, koji su bili spremni da imaju drugačije mišljenje od republičkog tužioca i predstavnika izvršne vlasti", rekla je Komnen Nikolić.

(Beta, 11.26.2020)