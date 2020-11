Danas je najteži dan: Vučić: Situacija je izuzetno teška, broj mrtvih od jutros drastično skočio

Blic pre 1 sat

Danas je najteži dan za Srbiju, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o pandemiji korona virusa. - Koliko samo video jutros, imamo 47 mrtvih, situacija je izuzetno teška - rekao je Vučić, istakavši da je to ubedljivo najveći broj do sada. Kako je rekao, do 14 sati danas će verovatno biti više ljudi. - Kada na pregled, svaki dan, primite 10.000 ljudi, i morate da smestite u bolnice 1.000 njih, a nemate nijedan slobodan krevet, onda je jasno u kakvoj su