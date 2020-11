Danas najteži dan, samo do jutros 47 preminulih

Politika pre 1 sat

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je danas najteži dan za Srbiju, po pitanju koronavirusa, jer je još jutros bilo 47 preminulih, te dodao da je situacija u bolnicama izuzetno teška. „Danas je najteži dan za Srbiju i svaki sledeći će u narednom periodu biti najteži. Još jutros je bilo 47 preminulih, što je najveći broj do sada, a verovatno će do preseka u 14 sati biti i više”, rekao je Vučić, prenosi Tanjug. On je istakao da je situacija u bolnicama užasno