Đerlek: Zabrinjavajuće je stanje u celoj zemlji

Politika pre 1 sat

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je trenutno cela zemlja u opasnosti, jer epidemija virusa korona obara crne rekorde.

On je za TV Pink rekao da je virus u „velikoj brzini”, da se preneo iz kafića i klubova u porodice. „U bolnicama imamo cele porodice, dve, tri generacije leže zajedno. To se nije dešavalo u prvom i drugom talasu. Očigledno je klinička slika mnogo teža, to znači veći broj umrlih”, naveo je Đerlek, preneo je Tanjug. On je naglasio da će narednih sedam do deset dana broj novozaraženih ići uzlaznom linijom, da će se verovatno dostići broj od 8.000 novozaraženih, a broj