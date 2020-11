"Konov paradoks": Ako broj mrtvih pređe 100, kriva zaravnjava

B92 pre 57 minuta | Blic

Beograd -- Član Kriznog štaba, dr Predrag Kon izjavio jutros da bi, ako broj umrlih od koronavirusa u Srbiji pređe 100, to značilo zaravnjenje krive.

On je u jutarnjem programu na televiziji "Pink" objasnio da je to "paradoks". Kon je to objasnio rečima da smrt dolazi posle tri ili četiri nedelje, a do tada se situacija kod nas možda i poboljša kada je broj zaraženih u pitanju. "Mi možemo da očekujemo da ove mere koje se sprovode da daju rezultate u naredne dve nedelje. Ali brojevi su i dalje veoma visoki pa će tek tamo u decembru doći do poboljšanja. U decembru ćemo videti i to poboljšanje i u brojkama, ali