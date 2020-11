Nije baš da neće uopšte ići u školu

B92 pre 45 minuta | Tanjug

Beograd -- Ministar prosvete Srbije Branko Ružić najavio da će danas školskim upravama biti upućena konkretna uputstva nakon odluke o prelasku na onlajn nastavu.

Tim uputstvima će biti definisane i one situacije kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci poprave neku ocenu, to urade i u neposrednom kontaktu u školama. Takođe, kako su preneli mediji, đaci će u školu ići i na kontrolne i pismene zadatke. Ružić je juče u Skupštini Srbije rekao da proces sticanja znanja zbog prelaska na onlajn nastavu neće biti ugrožen. On je podsetio da je Vlada Srbije na osnovu preporuka Kriznog štaba donela uredbu koja tretira pitanje prelaska