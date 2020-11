Brazilski predsednik Bolsonaro: "Neću da primim vakcinu protiv korona virusa, to je moje pravo"

Blic pre 2 sata

Brazilski predsednik Žair Bolsonaro izjavio je da neće da primi vakcinu protiv korona virusa.

On je u video objavi preko društvenih mreža u četvrtak uveče rekao da Kongres neće doneti uredbu kojom se uvodi obavezna vakcinacija, kao i da se od građana neće zahtevati da to urade. - Kažem vam, neću je uzeti. To je moje pravo - rekao je Bolsonaro, prenosi Rojters. Takođe, on je još jednom izrazio sumnju o efikasnosti nošenja maske i implicirao da je bilo malo dokaza o efikasnosti maski u sprečavanju širenja virusa.